Domenica In: Mara Venier non cambia formula e riparte ancora una volta con Romina Power (Di venerdì 4 settembre 2020) Mara Venier Niente prove, dubbi o ripensamenti: Mara Venier e la sua Domenica In sono pronti a tornare a far compagnia agli italiani a partire da Domenica 13 settembre alle 14:00. Dopo mille ipotesi su possibili cambiamenti al format del contenitore Domenicale, tra cui, come vi avevamo anticipato lo scorso 30 maggio, un’edizione corale con al fianco della conduttrice Stefano De Martino, si è scelto, per volere del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, di lasciare tutto così com’è. Le uniche novità riguardano lo spazio dedicato a Il fatto della settimana, con protagonista un argomento di attualità da trattare con gli ospiti, e il possibile ritorno di un gioco telefonico, che ci auguriamo non faccia la stessa ... Leggi su davidemaggio

