De Laurentiis: «Koulibaly? Il City non vuole parlare con noi. Il campionato è stra-falsato» (Di venerdì 4 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro: queste le parole del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro. Queste le parole del presidente del Napoli riportate da Tuttonapoli.net. RITIRO – «Come definisco questo ritiro? E’ difficile, abbiamo trovato varie eccellenze, ci sono cambiamenti, il mercato in parallelo, si è molto compressi e grazie a Marsilio e Caruso il nostro tecnico ha trovato questo posto sensazionale. Ringrazio anche le forze dell’ordine per aver gestito il distanziamento, poi ringrazio Marsilio perché stasera la nazionale gioca a porte chiuse mentre noi qui per primi giochiamo a porte semi-chiuse. Voi sapete come la penso, mi piacerebbe dire il Napoli non scende in campo, mentre gli ... Leggi su calcionews24

