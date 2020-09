Crolla un edificio, i Vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie. Si teme il peggio (Di venerdì 4 settembre 2020) È Crollata la copertura di una rimessa per autobus in via Luigi Tamburrano, zona Colli Aniente, all'incrocio con via Grotta di Gregna. Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre del comando provinciale, un'autoscala, il carro crolli e Usar. I pompieri con il Nucleo Cinofili stanno cercando tra le macerie eventuali persone rimaste ferite, ma gli addetti sul posto hanno comunque riferito di non aver visto persone all'interno della struttura. Il crollo si è verificato alle 11,45 di oggi, venerdì 4 settembre. Crolla solaio di un'autorimessa, sul posto Vigili del fuoco e carabinieri Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un edificio composto da un piano terra e un piano interrato, utilizzato per ... Leggi su howtodofor

