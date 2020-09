Corsa al vaccino, fra prime risposte e dubbi (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Tra polemiche, accelerazioni ed elezioni, la Corsa al vaccino contro il virus Sars-Cov2 non conosce soste. “Mi dimetterei immediatamente se ci fosse indebita interferenza”: Moncef Saloui, capo dell'operazione Warp Speed, quella con la quale gli Stati Uniti hanno deciso di investire oltre dieci miliardi di dollari per lo sviluppo di un vaccino contro il virus Sars-CoV2, ha risposto così all'annuncio dell'amministrazione Trump che ha chiesto ai 50 governatori degli Stati americani di tenersi pronti per una distribuzione del vaccino già a partire dal primo novembre prossimo, appena due giorni prima delle elezioni per l'elezione del presidente Usa. Le parole di Saluoi, che ha sulle spalle una lunga esperienza proprio nel campo dello sviluppo dei vaccini, sono una presa di ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Corsa al vaccino, fra prime risposte e dubbi - teresacapitanio : La corsa al vaccino non diventi una gara - d_essere : RT @ROSARIA22203842: Con il vaccino c' è la corsa al mangia mangia... Torta grande per i mangioni - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Coronavirus, si susseguono gli annunci delle grandi potenze: 'Tra due mesi vaccini pronti'. Una corsa tra ricerca, medicina e p… - Pura_Vida69 : RT @paolorm2012: Russia, Cina, Usa, paesi Ue: a che punto è la corsa al vaccino anti-Covid nel mondo. In Europa prime dosi a novembre https… -