Cagliari, sconfitto 1-0 l’Olbia: gol decisivo di Marko Rog (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Cagliari ha vinto 1-0 contro l’Olbia nella prima amichevole estiva grazie ad una rete del centrocampista Marko Rog Buona la prima per Eusebio Di Francesco, all’esordio sulla panchina del Cagliari. La squadra rossoblu ha infatti vinto 1-0 contro l’Olbia in occasione della prima amichevole estiva grazie alla rete messa a segno da Marko Rog al 77′. L’ex tecnico di Roma e Sampdoria ha dovuto fare a meno dei nazionali tra cui Cragno, Walukiewicz, Carboni e Marigosu, oltre agli infortunati Aresti e Oliva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

