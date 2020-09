Cagliari, Carta: «Nainggolan? Speriamo di riaverlo ma decide l’Inter. Su Pavoletti…» (Di venerdì 4 settembre 2020) Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Aritzo. Le sue parole Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Aritzo. Le sue parole. Nainggolan – «Non è un nostro giocatore e la palla non è tra i nostri piedi. Se ci fosse la possibilità, per noi sarebbe importante proseguire il cammino con Nainggolan. E’ un giocatore che può darci tanto, anche in termini di leadership, ma ad oggi non abbiamo nessun elemento per dire che il suo ritorno è imminente. Lui è un sardo acquisito, già lo scorso anno ha fatto una scelta importante. Credo che anche per lui, ci fosse questa possibilità, sarebbe la soluzione ... Leggi su calcionews24

