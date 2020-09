Berlusconi ricoverato per "tracce di una polmonite bilaterale". Ad insistere è stato Zangrillo (Di venerdì 4 settembre 2020) Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto che Silvio Berlusconi ha ottantaquattro anni e viene da complicate patologie pregresse. Sarebbe questa la ragione del ricovere nella notte dell’ex Cavaliere. Lo scrive Il Corriere della Sera.Ricostruiscono al Corriere fonti politiche di Forza Italia che nel bel mezzo della notte, con in mano il risultato della Tac di Silvio Berlusconi appena arrivato dal laboratorio, il dottor Alberto Zangrillo si sia impuntato con l’ex presidente del Consiglio perché rimanesse al San Raffaele e non se ne tornasse a casa. Nessuna situazione di rischio, ovviamente, visto che le tracce della polmonite ... Leggi su huffingtonpost

