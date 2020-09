Barbara Berlusconi si sfoga: “Non sono un’untrice, contro di me un trattamento disumano” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene”. A dirlo è Barbara Berlusconi, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario. Uno sfogo, con il quale la primogenita commenta le notizie apparse su alcuni giornali sulle cause del contagio del padre, risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato al San Raffaele. “Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile”, aggiunge Barbara, dopo che su alcuni media era stata dipinta come la persona che ha trasformato in cluster la residenza sarda dell’ex premier. “I tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano ... Leggi su tpi

