Asteroide gigantesco sta per sfiorare la Terra. I rischi d’impatto (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli asteroidi in questo 2020 non smettono di farci visita e di avvicinarsi pericolosamente alla Terra. In realtà i sassi dallo spazio sono considerati potenzialmente pericolosi quando rispettano determinati parametri, anche se poi il pericolo è sempre da considerarsi del tutto relativo. Quello che sta per entrare nell’orbita terrestre si chiama 465824 (2010 FR) ed il passaggio ravvicinato alla Terra è previsto il prossimo 6 settembre. Si tratta pur sempre di milioni di km, circa 7,4 milioni quando si troverà alla distanza minima dal nostro pianeta, pari a circa 19 volte la distanza Terra-Luna. In questo caso parliamo però di un Asteroide gigantesco. Per capirci, secondo le stime sarebbe grande fra 120 e 273 metri di diametro, addirittura il doppio della ... Leggi su meteogiornale

