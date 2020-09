A fuoco le montagne di Salerno, il sindaco: 'Nessun pericolo per i residenti' (Di venerdì 4 settembre 2020) Bruciano le montagne di Salerno: in fiamme il 'Monte Stella' e il 'Masso della Signora' 4 settembre 2020 Resta alta la tensione a Salerno per gli incendi che si sono sviluppati sul Monte Stella e sul ... Leggi su salernotoday

montagne_paesi : Ribaltamento a Gazzaniga, 55enne indenne - Montagne & Paesi - Questa mattina, giovedì 3 settembre, intorno alle 7.3… - montagne_paesi : Sondrio: sedicenne scomparsa nelle acque del fiume Adda - Montagne & Paesi - A Sondrio da diverse ore stanno andand… - kurranski : RT @patriziaperrino: Quando Dio creò te distesa a letto sapeva cosa stava facendo era ubriaco e su di giri e creò le montagne e il mare e i… - ssr57 : RT @aperitivocongin: Guardate cosa è successo sta notte ad Altofonte, in provincia di Palermo (Sicilia). Hanno appiccato il fuoco alle mont… - j_zienkiewicz : RT @aperitivocongin: Guardate cosa è successo sta notte ad Altofonte, in provincia di Palermo (Sicilia). Hanno appiccato il fuoco alle mont… -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco montagne A fuoco le montagne di Salerno, il sindaco: "Nessun pericolo per i residenti" SalernoToday Islanda, la terra vivente

Storie dagli altri regni - Per la serie firmata dal giornalista Mauro Garofalo sull’anno terribile che stiamo vivendo, l’appuntamento è con Leonardo Piccione, alla scoperta dei vulcani d’Islanda. «Non ...

Cagliari, allarme al campo nomadi di via San Paolo: roghi tossici e montagne di rifiuti pericolosi

Roghi di spazzatura e materiale inquinante nell’area del vecchio campo nomadi di via San Paolo. Sono ormai urgenti le demolizioni e bonifiche della zona tra via San Paolo, via Campo Scipione, via Min ...

Storie dagli altri regni - Per la serie firmata dal giornalista Mauro Garofalo sull’anno terribile che stiamo vivendo, l’appuntamento è con Leonardo Piccione, alla scoperta dei vulcani d’Islanda. «Non ...Roghi di spazzatura e materiale inquinante nell’area del vecchio campo nomadi di via San Paolo. Sono ormai urgenti le demolizioni e bonifiche della zona tra via San Paolo, via Campo Scipione, via Min ...