Vivendi “soddisfatta” per sentenza Mediaset conferma “impegno” in Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Vivendi accoglie con grande soddisfazione la sentenza della Corte europea sul caso Mediaset e si dice “lieta che la massima autorità giuridica europea oggi si sia pronunciata in pieno a suo favore”. “Vivendi – sottolinea una nota – ha sempre agito nel rigoroso rispetto della legge Italiana ed è stata costretta a difendere i propri interessi in sede giudiziaria dopo che Mediaset si è rivolta all’AGCom, nel solo desiderio di impedire a Vivendi di partecipare alle sue Assemblee”. Uno stratagemma – afferma – “per cercare di trasferire la propria sede in Olanda”. “Vivendi – conclude una nota – rinnova il suo impegno nei confronti ... Leggi su quifinanza

