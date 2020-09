Venezia 77: apre «Lacci» di Daniele Luchetti, tra nevrosi e passivo-aggressivismo (Di giovedì 3 settembre 2020) I lacci uniscono e stringono, assicurano un legame o finiscono per stritolarlo. Lacci è anche il titolo del nuovo film di Daniele Luchetti, il primo film italiano ad aprire la Mostra del Cinema di Venezia dal Baaria di Giuseppe Tornatore, una storia famigliare legata alla repressione e al passivo-aggressivismo del suo protagonista, Aldo (Luigi Lo Cascio), un uomo «banale che dice cose acute», un signore che una sera, dopo aver partecipato a una festa di carnevale insieme ai suoi figli, comunica alla moglie di averla tradita. Ad accogliere la notizia è Wanda (Alba Rohrwacher), che prima reagisce con freddezza e poi, irritata dalla totale indifferenza del marito, esplode cacciandolo di casa e cercando di capire cosa sia più giusto per lei: far finta di niente per il bene della famiglia o ammettere che di quell’uomo non ci si può fidare e guardare avanti. https://www.youtube.com/watch?v=KhkHymapH00 Leggi su vanityfair

