Vega finalmente in orbita (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Il lancio del vettore europeo Vega per la missione VV16 è avvenuto regolarmente alle ore 3.51 italiane dalla base spaziale di Kourou nella Guyana Francese. A bordo ben 53 tra nano, micro e minisatelliti: un record per un vettore europeo. Il lanciatore europeo, progettato, sviluppato e costruito da Avio, ha perfettamente messo in orbita 7 microsatelliti pesanti tra i 15 e i 150 kg, insieme a 46 CubeSat più piccoli in un singolo volo grazie all’innovativo adattatore del carico utile SSMS (Small Spacecraft Mission Service). I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l’istruzione. L’SSMS è un adattatore modulare in fibra di carbonio progettato da Avio per rispondere alla domanda di servizi di lancio per gruppi ... Leggi su quifinanza

Invisibile19 : Finalmente Vega ti ho trovata!!!!!! - vega_aletheia : finalmente settembre grazie a dio ma dOMANI HO UN ESAME PRCMDN -

Ultime Notizie dalla rete : Vega finalmente Vega finalmente in orbita Teleborsa Vega pronto al lancio oggi 3 settembre, il razzo italiano dei record porterà in orbita 53 satelliti Segui la diretta

E' in corso il conto alla rovescia per Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi lanci portati a termine. Tutto è pronto nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per la 16a ...

Spazio, ancora un rinvio per il lancio del Vega

Roma, 2 set. (askanews) – Il lancio del Vega, programmato per le 3.51 ora italiana di oggi dalla base di Kourou in Guyana francese, è stato posticipato ancora, questa volta a causa del passaggio del t ...

E' in corso il conto alla rovescia per Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi lanci portati a termine. Tutto è pronto nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per la 16a ...Roma, 2 set. (askanews) – Il lancio del Vega, programmato per le 3.51 ora italiana di oggi dalla base di Kourou in Guyana francese, è stato posticipato ancora, questa volta a causa del passaggio del t ...