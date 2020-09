Università, al via i test di ammissione alla facoltà di medicina senza assembramenti. A La Sapienza distanziamento e autocertificazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Iniziano oggi i test di ammissione alla facoltà di medicina dell’Università La Sapienza di Roma. Tutto si è svolto con regolarità nel rispetto delle norme di sicurezza: distanziamenti, mascherine obbligatorie e autocertificazione. Gli studenti sono stati scaglionati in vari gruppi per evitare assembramenti all’entrata. Tanta tensione tra gli studenti, tutti concordi nel concorso svolto in presenza. “Abbiamo rispettato tutte le norme previste per il Covid – spiega Giuseppe Familiari, presidente della commissione centrale – i ragazzi sono stati divisi in due scaglioni il primo è entrato alle 9 il secondo è entrato alle 10, tutte le procedure vanno completate entro le 11,30 e alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

