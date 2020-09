Una nave cargo con 43 membri dell’equipaggio e migliaia di bovini è dispersa al largo del Giappone (Di giovedì 3 settembre 2020) Una nave cargo con a bordo 43 membri dell’equipaggio e 6mila capi di bestiame è dispersa nel Mar Cinese Orientale al largo del Giappone dopo essere stata colpita dal tifone Maysak. La Guardia Costiera Giapponese ha soccorso un uomo trovato Leggi su ilpost

LegaSalvini : ITALIANI ALLA FAME, MA PER I CLANDESTINI IL GOVERNO AFFITTA UNA NAVE... VERGOGNOSO! - Noiconsalvini : ITALIANI ALLA FAME, MA PER I CLANDESTINI IL GOVERNO AFFITTA UNA NAVE... VERGOGNOSO! - MSF_ITALIA : Dopo 11 giorni dal primo salvataggio di #SeaWatch4 nel #Mediterraneo, finalmente un po' di sollievo per i 353 sopra… - antondicarlo : RT @alarm_phone: “NON È VENUTO NESSUNO! QUALCHE NAVE AVREBBE POTUTO SALVARCI! MA NON È VENUTO NESSUNO. GRAZIE AL PESCATORE CHE CI HA SALVA… - hallogator : RT @cris_cersei: Hanno fatto una task force per stabilire quanto segue: 'qual'è quella cosa che attraversa il mare, e che consente il passa… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nave Una nave cargo con 43 membri dell’equipaggio e migliaia di bovini è dispersa al largo del Giappone Il Post Migranti, sbarco a Pozzallo da Asso 29. Il sindaco: «Attendiamo esito tamponi»

Pozzallo (Ragusa) - Sbarcati in mattinata a Pozzallo i 18 migranti soccorsi l’altro ieri dalla Asso 29, nave che lavora per le piattaforme petrolifere davanti alle coste libiche. Si tratta, fa sapere ...

Migranti, il trasbordo dalla Sea Watch alla nave quarantena: donne e bimbi stremati

PALERMO - In rada a Palermo è cominciato il trasbordo degli occupanti dalla Sea Watch 4, la nave della ong tedesca con a bordo 353 migranti. L'imbarcazione con attorno diverse motovedette della Capita ...

Pozzallo (Ragusa) - Sbarcati in mattinata a Pozzallo i 18 migranti soccorsi l’altro ieri dalla Asso 29, nave che lavora per le piattaforme petrolifere davanti alle coste libiche. Si tratta, fa sapere ...PALERMO - In rada a Palermo è cominciato il trasbordo degli occupanti dalla Sea Watch 4, la nave della ong tedesca con a bordo 353 migranti. L'imbarcazione con attorno diverse motovedette della Capita ...