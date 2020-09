Subisce il trapianto di cuore a 12 anni, torna a casa dopo cinquecento giorni (Di giovedì 3 settembre 2020) Una data che non scorderanno a Casperia quella del 31 agosto scorso, quando Federico Tocci, il bambino di 12 anni che ha subito un delicatissimo trapianto di cuore, dopo quasi 500 giorni (491 per... Leggi su ilmattino

Una data che non scorderanno a Casperia quella del 31 agosto scorso, quando Federico Tocci, il bambino di 12 anni che ha subito un delicatissimo trapianto di cuore, dopo quasi 500 giorni (491 per l’es ...Il Covid ha ritardato il trapianto del suo midollo facendole correre il rischio che fosse troppo tardi. Il Covid, se le persone non osserveranno le precauzioni, in particolare quella di indossare la m ...