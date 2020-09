Società Calcio Napoli, il cardinale Sepe: De Laurentiis è in contatto con De Luca per riaprire lo stadio (Di giovedì 3 settembre 2020) “Riapertura degli stadi? Mi sono congratulato perché nell’allenamento del Napoli, a Castel di Sangro, c’erano 1.500 persone autorizzate, nel rispetto delle regole, a poter assistere”. Così il cardinale Crescenzio Sepe intervenuto a Radio Punto Nuovo in occasione della sua tradizionale visita al ritiro estivo del Napoli, squadra di cui è un grande tifoso. “Si potrebbe fare anche altrove, so che il presidente ha preso contatti con il presidente della Regione Campania – ha aggiunto – perché anche il San Paolo possa ospitare qualche tifoso, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza. Non esiste una squadra senza tifosi, né tifosi senza squadra. Il pubblico aiuta anche a creare un bel gioco, speriamo si possa risolvere quanto prima”. ... Leggi su ildenaro

