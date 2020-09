Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19, infetti anche la compagna e i due figli (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19 e purtroppo non solo lui. Il leader di Forza Italia ha contagiato anche la compagna, Marta Fascina, e i suoi due figli, Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 anni. E’ arrivato oggi il risultato del tampone sulla sua compagna e purtroppo anche lei è positiva. Entrambi sembrano essere asintomatici, mentre i due figli hanno mostrato solo sintomi lievi. In ogni caso l’ex presidente del Consiglio continua a sostenere il suo partito lavorando da casa. Si avvicinano le elezioni regionali del 20 e 21 settembre ma Silvio Berlusconi nonostante il virus non ha nessuna intenzioni di arrendersi e la campagna proseguirà come da ... Leggi su urbanpost

