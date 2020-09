Senna, una serie Netflix racconterà la vita di Ayrton fuori e dentro la F1 (Di giovedì 3 settembre 2020) Netflix annuncia la produzione della prima serie tv dedicata ad Ayrton Senna da Silva, 1960-1994,. Il progetto darà ai fan la possibilità di ripercorrere la vita dello stesso Senna da molto vicino, ... Leggi su gazzetta

NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - LaStampa : Prodotta da Netflix, verrà realizzata in collaborazione con la famiglia del campione della Formula 1. L’uscita è pr… - rob_buono : RT @NetflixIT: La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, re… - PaolaCorvatta : RT @NetflixIT: La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, re… - joya__10 : RT @NetflixIT: La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, re… -