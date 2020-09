Politano: «Sarà difficile giocare la prima a Parma» (Di giovedì 3 settembre 2020) L’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Osimhen è un giocatore di grandissima prospettiva, bravo ragazzo che deve lavorare con calma. Non bisogna aspettarsi tutto e subito, arriva da un altro campionato che è diverso da quello italiano. Il potenziale c’è e starà a lui metterlo in atto, siamo contenti di averlo in squadra e gli daremo una mano”. Può fare grandi cose e diventare un attaccante di grande livello? “Ce lo auguriamo. Victor è un gran bel giocatore di prospettiva con grande gamba. È incontenibile, dovremo essere bravi a metterlo a suo agio” La partita contro il Teramo? “Sarà un test importante, dobbiamo alzare i ritmi perché s’inizia fra venti giorni e dobbiamo essere ... Leggi su ilnapolista

