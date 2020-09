Philippe Daverio: la sua cifra era lo stile inconfondibile, ancor più delle sue conoscenze (Di giovedì 3 settembre 2020) Insieme al Gabibbo ha passeggiato per le sale del Palazzo Reale di Milano nelle quali nel 2001 era in corso la mostra Picasso, 200 capolavori dal 1898 al 1972. In una delle puntate migliori di Passpartout, la trasmissione andata in onda sui Rai 3 dal 2001 al 2011, Philippe Daverio ha esibito tutto il suo repertorio. Commentando con il suo stile alcuni passaggi della biografia dell’artista. Perché la sua cifra era il suo inconfondibile stile, ancor più delle sue conoscenze, forse. Ma in ogni caso stile e conoscenze, insieme, hanno fornito a molti lo stimolo per interessarsi al mondo dell’arte. Ad alcuni suoi protagonisti. Per questi motivi e altri ... Leggi su ilfattoquotidiano

GassmanGassmann : Philippe Daverio. Con lui si perdono cultura,eleganza e umorismo... rarità. ??rip - LucaBizzarri : Mi dispiace molto per la morte di Philippe Daverio, una delle persone più simpatiche, colte e un grande raccontator… - repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - AZambo69 : RT @Alessia00286018: 'L’Unione europea dovrebbe prendere atto che senza la cultura di Napoli e Palermo i tedeschi camminerebbero ancora con… - urania2906 : RT @EugenioGiani: Philippe #Daverio è stato un grande storico dell’arte, un amante della nostra Toscana, un divulgatore unico e appassionat… -