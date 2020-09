Mater Olbia, via libera per ripresa attività (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) – Il Mater Olbia Hospital torna pienamente operativo al servizio dei cittadini della Sardegna. L’ospedale ha appena ricevuto il via libera per la ripresa delle attività e sarà operativo già da domani. Nella giornata di lunedì scorso sono state completate le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti e, dall’attività di screening svolta, non sono emersi nuovi casi di positività oltre i 4 già identificati. L’indagine molecolare condotta dalla Ats-Azienda Territoriale della Salute ha comportato l’esecuzione di 396 tamponi naso-faringei somministrati a dipendenti, degenti e collaboratori di ditte esterne operanti nell’ospedale.Riprende dunque l’attività di ricovero e ambulatoriale ... Leggi su calcioweb.eu

