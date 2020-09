Luca Zingaretti illuminerà il sabato sera nell'anfiteatro di Lucera (Di giovedì 3 settembre 2020) Sarà un sabato sera d'autore quello in programma il 5 settembre a Lucera con Estate, Muse, Stelle , la rassegna culturale all' anfiteatro di Lucera, sostenuta da Comune di Lucera, MIBACT, con fondi ... Leggi su foggiatoday

ilfoglio_it : Le Marche ormai acquisite dalla Meloni. In Puglia Emiliano arranca. I plebisciti di Zaia e De Luca. E poi c'è Sansa… - Maxbellocco3 : RT @CesareSacchetti: Zingaretti che incita la folla contro i dissidenti del regime. De Luca che vuole la gogna pubblica per chi non mette l… - FrancoStanco3 : RT @CesareSacchetti: Zingaretti che incita la folla contro i dissidenti del regime. De Luca che vuole la gogna pubblica per chi non mette l… - ValentiniBack : RT @CesareSacchetti: Zingaretti che incita la folla contro i dissidenti del regime. De Luca che vuole la gogna pubblica per chi non mette l… - Laura64135537 : RT @CesareSacchetti: Zingaretti che incita la folla contro i dissidenti del regime. De Luca che vuole la gogna pubblica per chi non mette l… -