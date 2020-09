La Juve ricorda Scirea: "Uomo unico e di statura incredibile" (Di giovedì 3 settembre 2020) TORINO - Il 3 settembre di trentuno anni fa, era il 1989, moriva Gaetano Scirea a soli 36 anni. Un lutto che strinse nel cordoglio non solo la Juventus , squadra di "Gai", così come era ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : La Juve ricorda Scirea: 'Uomo unico e di statura incredibile': Trentuno anni fa l'ex difensore moriva tragicamente… - Dalla_SerieA : Maradona-Napoli, botta e risposta via social - - Babanein : @FcInterNewsit Si, poi magari vende Skriniar per De Sciglio. Mi ricorda chi venuto dalla juve vendette Roberto Carl… - j_peraltiago22 : @herromantique Mi ricorda quando Ancelotti alla Juve sapeva al mercoledì l'arbitro della domenica Li designavano il venerdì - maveManu : Già immagino #suarez alla Juve che ad ogni esultanza gli ricorda del triplete ?????? #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ricorda

Corriere dello Sport

Il 3 settembre di trentuno anni fa moriva "Gai", ricordato dal club bianconero: "Ogni anno, fa male come quella domenica" TORINO - "3 settembre 1989. Ogni anno, fa male come quella domenica". Inizia c ...Arriva dalla Juve (Pontedera) il vero volto nuovo del roster del Basketball Club Lucca (sempre da definire la questione main sponsor Geonova) per la stagione 2020-2021 in "C" Gold. Sì, perché, sinora, ...