Karina Cascella al veleno su Gemma Galgani: “Dovrebbe imparare a stare da sola…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Karina Cascella al veleno su Gemma Galgani Qualche giorno fa sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Stando alle prime anticipazioni possiamo dirvi che Gemma Galgani si è fatta un lifting al viso e ha litigato furiosamente con Nicola Vivarelli. Al momento nessuno ha visto il volto della storica dama del Trono over, tuttavia sul web e sui vari social network sono arrivate nei suoi confronti una serie di feroci critiche. Tra questi anche la nota opinionista di Barbara D’Urso ed ex corteggiatrice Karina Cascella. Attraverso delle Stories su Instagram, la donna ha risposto in modo ironico alle domande che i suoi follower le hanno fatto riguardo la piemontese. Sembra proprio che l’ex ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Karina Cascella lo scatto bollente su Instagram fa impazzire i follower! - #Karina #Cascella #scatto #bollente - Cody__Allen : Karina cascella che se la tira come poche anche se la calcola solo la d'urso, ma fatti due domande se non ti vuole… - louiscyfere : Grande Fratello Vip: Karina Cascella nella bufera dopo le affermazioni su Antonella Elia, ecco cosa è successo - zazoomblog : Karina Cascella è convinta: “Sarei stata la persona giusta” - #Karina #Cascella #convinta: #“Sarei… - piedinini : @dobrevsunicorns Che poraccia karina cascella dopo questa mi nasconderei dai è troppo pure per una morta di fama come lei -