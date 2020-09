Io e Te non tornerà in onda. Pierluigi Diaco: "Non abbiamo ricevuto l'esito del tampone della nostra collaboratrice" (Di giovedì 3 settembre 2020) La seconda edizione di Io e Te è ufficialmente giunta al termine. Il talk show estivo di Rai 1, condotto da Pierluigi Diaco, quindi, si è chiuso sostanzialmente con la puntata andata in onda lo scorso 28 agosto.Come ricordiamo, il programma è stato sospeso a causa di un caso di positività al COVID-19 riscontrato nella squadra che lavora per il programma. Anche Pierluigi Diaco, ovviamente, si è sottoposto al tampone, risultando negativo. pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2020 21:09. Leggi su blogo

morettweet : RT @ilmeteoit: #Meteo: #SETTEMBRE, dopo lo #SHOCK #AUTUNNALE, tornerà un'ESTATE NON #PREVISTA. Ecco la #TENDENZA #COMPLETA - ilmeteoit : #Meteo: #SETTEMBRE, dopo lo #SHOCK #AUTUNNALE, tornerà un'ESTATE NON #PREVISTA. Ecco la #TENDENZA #COMPLETA - apetrazzuolo : GAZZETTA - Pedullà: 'Sarri è ricco ma povero, tornerà ricco quando allenerà e non gestirà' - zazoomblog : Rosanna Cancellieri a Blogo: Con Vite da Copertina tornerà il giornalismo di costume. Non faremo pettegolezzi racco… - zazoomblog : Rosanna Cancellieri a Blogo: Con Vite da Copertina tornerà il giornalismo di costume. Non faremo pettegolezz… -

Ultime Notizie dalla rete : non tornerà Meteo: SETTEMBRE, entro metà mese un CICLONE decreterà la fine della BELLA STAGIONE. Ecco l'Ultimo Aggiornamento iLMeteo.it Il Madonna del Soccorso non tornerà ad essere ospedale covid: 'A meno di scenari catastrofici'

Poi ci sarebbero altri venti posti ad Ascoli pronti. Se anche in quel caso non bastassero ci sarebbero 4 posti di terapia intensiva a San Benedetto". Milani parla quindi della situazione del Pronto So ...

Cesa: auguri a Berlusconi dall'Udc, certi che tornerà in campo

Roma, 2 set. (askanews) - "Un augurio di pronta guarigione al Presidente Berlusconi da parte di tutta l'UDC. Siamo sicuri che lo rivedremo presto 'in campo' con la grinta e la determinazione di sempre ...

Poi ci sarebbero altri venti posti ad Ascoli pronti. Se anche in quel caso non bastassero ci sarebbero 4 posti di terapia intensiva a San Benedetto". Milani parla quindi della situazione del Pronto So ...Roma, 2 set. (askanews) - "Un augurio di pronta guarigione al Presidente Berlusconi da parte di tutta l'UDC. Siamo sicuri che lo rivedremo presto 'in campo' con la grinta e la determinazione di sempre ...