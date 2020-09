Il sindaco di Messina dice che sono più probabili gli asini che volano che una ciclabile sullo Stretto (Di giovedì 3 settembre 2020) Non potevano mancare le dichiarazioni del sindaco di Messina Cateno De Luca in merito alla vicenda della pista ciclabile contestuale al ponte sullo Stretto presentata, via Twitter, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Il primo cittadino della città siciliana, infatti, ritiene impraticabile la proposta e utilizza un’iperbole per dare idea della situazione. LEGGI ANCHE > Cateno De Luca e i droni con la sua voce per non far uscire le persone di casa Cateno De Luca e gli asini volanti sullo Stretto di Messina «La pista ciclabile sul Ponte di Messina? – ha detto De Luca – Penso che sarebbe molto più affascinante e più ... Leggi su giornalettismo

Una pista ciclabile sullo Stretto di Messina. E' l'idea lanciata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un post su twitter.

"La pista ciclabile sul Ponte di Messina? Penso che sarebbe molto più affascinante e più realistico pensare agli asini volanti che attraversano lo Stretto di Messina, come tutti quegli asini politici

