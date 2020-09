Il portiere Vladan Dekic è della Casertana: “Qui per crescere” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Vladan Dekic. L’estremo difensore serbo con passaporto croato classe 1999 arriva dal Pisa a titolo temporaneo. Fisico possente dall’alto dei suoi 190 centimetri, Dekic muove i primi passi nella Stella Rossa di Belgrado per poi approdare all’Inter. Con i nerazzurri segue la trafila dall’Under 17 fino a diventare il pilastro della Primavera con cui conquista due scudetti e una Supercoppa, e colleziona 13 presenze nella UEFA Youth League. Lo scorso gennaio è stato prelevato dal club toscano. Queste le prime parole di Dekic: “Ho scelto la Casertana perché credo sia il posto giusto per la mia carriera. ... Leggi su anteprima24

AppiaPolis : New post (IL PORTIERE VLADAN DEKIC È DELLA CASERTANA FC) has been published on AppiaPolis - News in Tempo Reale -… - CasertanaFC : ?? Il portiere Vladan Dekic è della Casertana FC ?? - DaniloFerraioli : In arrivo un nuovo portiere per la #Casertana. È Vladan #Dekic del #Pisa #CalciomercatoNDF -

Ultime Notizie dalla rete : portiere Vladan IL PORTIERE VLADAN DEKIC È DELLA CASERTANA FC Appia Polis IL MERCATO ENTRA NEL VIVO – Nuovo rinforzo tra i pali per la Casertana

Erano attese da qualche giorno le firme dei nuovi acquisti della Casertana che ha ufficializzato l’arrivo dell’estremo difensore Dekic. La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sp ...

Sport > Serie C > Casertana

Dopo la positività al Covid-19 di suo tesserato, la Casertana è corsa subito ai ripari. Il club ha disposto, oltre alla completa sanificazione dei locali del campo sportivo di Arienzo, tamponi e test ...

Erano attese da qualche giorno le firme dei nuovi acquisti della Casertana che ha ufficializzato l’arrivo dell’estremo difensore Dekic. La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sp ...Dopo la positività al Covid-19 di suo tesserato, la Casertana è corsa subito ai ripari. Il club ha disposto, oltre alla completa sanificazione dei locali del campo sportivo di Arienzo, tamponi e test ...