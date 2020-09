Il leghista Borghi si chiede: «Da cosa deve guarire un asintomatico?» (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli asintomatici contagiano come i sintomatici. Gli ultimi dati italiani sul Coronavirus hanno messo in evidenza un alto numero di persone che risultano positive ai test anche senza presentare i classici sintomi Covid. Questi numeri hanno dato conferma, però, che la carica virale resta comunque molto elevata e che – statisticamente – anche loro possono esser considerati portatori-sani di quell’infezione trasferendola ad altri (il cui sistema immunitario potrebbe non reagire allo stesso modo). Questa è la risposta alla domanda che il deputato della Lega Claudio Borghi ha fatto mercoledì sera su Twitter. LEGGI ANCHE > Borghi (Lega) e i soldi in prestito dall’Europa per rifare le aiuole chiedendoci di tagliare le pensioni VIDEO «Scusate ma da cosa ... Leggi su giornalettismo

louisfornellist : Cosa non ha capito #Borghi quando chiede “da che cosa deve guarire un #asintomatico” - BlackHo42337306 : @borghi_claudio @Mirino73 Quindi se tu sei sieropositivo sei sano, perché non hai sintomi. Tu solo leghista potevi essere. - DiBozze : @borghi_claudio Claudio, spiega bene che la lista di disturbo e di uno di destra, ex leghista... giusto per complet… - ladympl : #Borghi, scusate ma gli asintomatici da cosa devono guarire? Del resto cosa ci vogliamo aspettare, è un #leghista,… - lucc_mich : @borghi_claudio In teoria i politici dovrebbero agire come dei buoni padri di famiglia... la propaganda leghista è disgustosa... -