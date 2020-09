Gazzetta: De Laurentiis inserisce nei nuovi contratti una clausola che considera anche le pandemie (Di giovedì 3 settembre 2020) La Gazzetta svela un dettaglio dei nuovi contratti voluti da De Laurentiis per i suoi tesserati. Il presidente ha deciso di inserire anche una clausola che regola il rapporto in caso di nuova pandemia. “Nei suoi corposi contratti di oltre cento pagine prevede ogni minimo particolare per blindare i propri tesserati. Di cui detiene i diritti di immagine anche su altri pianeti del sistema solare. E dopo l’inverno virale che ha stravolto il mondo intero Aurelio De Laurentiis ha inserito una clausola che considera pure le pandemie, nei nuovi accordi. Piaccia o meno questa è da sempre la sua filosofia aziendale, che dal cinema (FilmAuro) ha trasportato al ... Leggi su ilnapolista

