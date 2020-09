Elodie in Versace incanta Venezia: splendente e sorridente con Marracash (Di giovedì 3 settembre 2020) Scintillante. Elodie si è presentata con il suo fidanzato Marracash all’apertura del Venezia 77, in un abito firmato Versace. Fasciata in un vestito lungo metallizzato, Elodie ricordava una dea greca. Moltissimi i commenti di apprezzamento per quella che è ormai diventata la musa della maison nelle mani di Donatella Versace.Un red carpet senza pubblico quello di Elodie e Marracash, come per tutti gli altri ospiti del Festival. Quel rito anche istituzionale di dichiarare il via alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, si è trasformato certamente per il momento storico eccezionale - quella pandemia che, tra le tante cose, ha fermato il cinema come neppure due guerre mondiali avevano fatto - in una celebrazione ... Leggi su huffingtonpost

