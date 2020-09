E dopo la funivia di Roma, arriva la pista ciclabile sullo Stretto di Messina! (Di giovedì 3 settembre 2020) di Giorgia Meloni. Altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per cosa? Ragionare su una pista ciclabile per collegare le due sponde dello Stretto di Messina. Certo, in un momento come questo chi non ha come priorità fare due pedalate tra Calabria e Sicilia? Capito in che mani è l’Italia? P.S. Ma la pista sarà … Leggi su freeskipper

CVicinetti : @EsercitoCrucian dopo la #funivia della #raggi mi sembra un ennesima trovata agghiacciante - GiovanniMoglia : RT @Arturo_Parisi: Giuseppe Provenzano: «Sul ponte sullo stretto si esercita la fantasia dei miei colleghi di governo. Ora dopo il ponte ci… - giancalex : Sul ponte sullo stretto si esercita la fantasia della ministra #DeMicheli. Dopo il ponte ci sarà il tunnel, ci sara… - d_azione : RT @CarterNicK50: @ellyesse L'ironia pungente del ministro @peppeprovenzano 'Sul ponte sullo stretto si esercita la fantasia dei miei colle… - ANGELA42366733 : RT @Arturo_Parisi: Giuseppe Provenzano: «Sul ponte sullo stretto si esercita la fantasia dei miei colleghi di governo. Ora dopo il ponte ci… -

Ultime Notizie dalla rete : dopo funivia CERRETO LAGHI - La seggiovia è regolarmente aperta dopo l'incendio di Ferragosto DoveSciare.it Dopo la proposta di una pista ciclabile sul Ponte di Messina, il ministro Provenzano ironizza: «E la catapulta?»

Quali scossoni ha provocato la proposta di Paola De Micheli su una pista ciclabile Ponte sullo Stretto? Per il momento solo tanta ironia. E non solo sui social, che non perdonano quasi nulla, ma anche ...

Ponte sullo Stretto, ironia di Provenzano su De Micheli: "Dopo il tunnel proporrete la catapulta?"

È sempre lui, il ponte di Messina - o meglio, il progetto di un collegamento sullo Stretto, da decenni amato o odiato, chiacchierato, lanciato e poi bloccato - a far discutere, anzi, litigare la polit ...

Quali scossoni ha provocato la proposta di Paola De Micheli su una pista ciclabile Ponte sullo Stretto? Per il momento solo tanta ironia. E non solo sui social, che non perdonano quasi nulla, ma anche ...È sempre lui, il ponte di Messina - o meglio, il progetto di un collegamento sullo Stretto, da decenni amato o odiato, chiacchierato, lanciato e poi bloccato - a far discutere, anzi, litigare la polit ...