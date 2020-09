Coronavirus, contagi in calo, ma con meno tamponi,: 80 in provincia, 50 a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 settembre 2020 - Oggi nel Milanese si sono registrati 80 casi di Coronavirus , di cui 50 nel capoluogo . Questi i dati giornalieri sull'epidemia di Coronavirus, forniti dalla Regione ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : +++ CORONAVIRUS: RISALGONO CONTAGI, +1.326, LE VITTIME SONO 6 +++ - Agenzia_Ansa : Il #Brasile ha registrato in 24 ore ulteriori 1.184 decessi e 46.934 nuovi contagi #ANSA #coronavirus - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 17.082 tamponi effettuati sono 23… - SecolodItalia1 : Il coronavirus non dà tregua, nessuna regione si salva: salgono contagi e ricoveri in terapia intensiva… - nusspot : RT @Cartabellotta: ? aumento contagi ?? “sono solo asintomatici” ? aumento ricoveri e terapie intensive ?? “sono pazienti con altre patolog… -