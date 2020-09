Confesercenti, Banchieri: “Contro la crisi aiuti insufficienti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Per salvare il commercio è necessario abbattere i costi del lavoro, degli affitti, della tassa rifiuti, del suolo pubblico ed è necessaria la collaborazione di tutti, dal Governo agli enti locali. Lo ribadisce con forza Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, che ricorda come già prima del lockdown la situazione del commercio fosse difficile. Proprio per questo era stato chiesto un tavolo di crisi prima che il Coronavirus aggravasse la situazione, figlia di un momento congiunturale molto negativo da ricondursi al 2008. Pochi giorni fa, l’Istat ha reso noto le stime provvisorie dell’occupazione a luglio che confermano il forte impatto della crisi su imprenditori e autonomi: dal mese di febbraio a luglio se ne contano 117mila in meno. Confersercenti è ... Leggi su nuovasocieta

