Berlusconi dice che sta «abbastanza bene» (Di giovedì 3 settembre 2020) Non ha più febbre e dolori, dice, anche se ieri il suo medico aveva detto che era asintomatico Leggi su ilpost

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - giornalettismo : Se dice 'mi è passata la febbre', allora #Berlusconi non era asintomatico come aveva dichiarato ieri #Zangrillo - pipposcifo1 : RT @paolorm2012: 'Auguri a Berlusconi e ai malati di Covid curati da chi dice che il virus è estinto': polemica soci… - AndreaGnarluz : RT @taniacips: Scusate, ma se #Berlusconi era asintomatico perché ora dice che non ha più la febbre? O io non avevo capito o ci prendono x… - AlexTheMod : A volte si cherza ma gente come #Zangrillo e #Puglisi dovrebbe vergognarsi di fronte ai numeri. Oggi le TI si stann… -