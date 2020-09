Aprilia Tuono V4 X, figlia della MotoGP (Di giovedì 3 settembre 2020) La Aprilia Tuono V4 X è l'ultima nata di una stirpe molto speciale, quella delle hyper-naked. Alcuni anni fa, infatti, qualche ingegnere pazzo ha avuto l'idea di prendere una moto sportiva - la Aprilia RSV - toglierle le carene, montarle un manubrio più largo e trasformarla in una naked velocissima. Da lì in poi altri hanno seguito questa strada e nuovi ospiti si sono uniti alla combriccola. Così dalle parte di Noale hanno deciso di rimettere i puntini sulle i e di creare la hyper-naked più veloce, estrema e specialistica che esista. È una serie limitata, allestita seguendo gli stessi concetti usati con la RSV4 X, cioè usare i migliori componenti con un solo obiettivo: il massimo rendimento in pista. Infatti la Tuono V4 X è stata sviluppata da ... Leggi su gqitalia

Mentre noi siamo in spasmodica attesa di poter provare la nuova Aprilia RS 660, e la sorella Tuono 660, che promettono di essere delle moto dinamicamente “best in class” - come ci ha riferito l'Ing. R ...

Il bolide Aprilia Tuono V4X per rilanciare i ricavi di Noale

Modello derivato da quello del mondiale Superbike Costa 34.500 euro e punta sugli appassionati più evoluti: ritirocon visita al reparto corse Noale Aprilia punta ancora sulla fascia alta degli appassi ...

