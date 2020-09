Adl attacca anche le neopromosse: “Se non hai soldi in A non devi starci!” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha affrontato numerosi temi nella lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Oltre alle dichiarazioni a sorpresa sul mercato, il patron azzurro ha parlato della squadra, dicendo: “Speriamo che sia fregno e non fregna. Cerchiamo di intostire questa squadra e farla diventare molto maschia. Quando giocherai con una squadra minore, non bisognerà dire che non ci interessa perché questo in Serie A capita”. E poi, a proposito delle neopromosse, tuona: Dovrebbe esserci una maggiore selezione in Serie A e imporre qualcosa sul rafforzamento della rosa. Chi viene in Serie A chiede ‘Chi mi presti? Chi non ti pago?’. Se tu in Serie A non puoi starci, non devi starci perché anche ... Leggi su anteprima24

