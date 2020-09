Xbox Series X, non solo console: Microsoft rivela anche gli accessori di nuova generazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nella giornata di oggi Microsoft ha condiviso nuove informazioni sui suoi piani per Xbox Series X, focalizzandosi in particolare sugli accessori di terze parti. È stato già detto che il controller Xbox One può essere utilizzato su Xbox Series X e che il controller Xbox Series X può essere utilizzato su Xbox One, ma quella funzione di retrocompatibilità si applica solo ai dispositivi ufficiali di Microsoft. Ora sappiamo che molti dei dispositivi che le persone sono abituate a utilizzare sulla loro console attuale funzioneranno anche con il dispositivo di nuova generazione e, se non ... Leggi su eurogamer

