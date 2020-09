Verona, il padre di una vittima del batterio a Tgcom24: 'Avevano insabbiato tutto' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'Avevano insabbiato tutto. Senza la nostra denuncia tutto questo non avrebbe avuto fine'. A parlare a Tgcom24 è Simone Carnevali, il papà di una delle vittime del Citrobacter , batterio killer che ha ucciso quattro bambini in terapia intensiva all'Ospedale della Donna e del Bambino, in provincia di ... Leggi su tgcom24.mediaset

