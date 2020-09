Turchia: ministro, Isis preparava attentato a Santa Sofia (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 02 SET - Il presunto 'emiro' dell'Isis di cui la Turchia ha annunciato ieri l'arresto, Mahmut Ozden, stava pianificando un attentato contro Santa Sofia, il monumento simbolo di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ISTANBUL, 02 SET - Il presunto 'emiro' dell'Isis di cui la Turchia ha annunciato ieri l'arresto, Mahmut Ozden, stava pianificando un attentato contro Santa Sofia, il monumento simbolo di Ista ...

Venezuela: ministro Esteri turco, colloqui tra governo e opposizione su partecipazione a elezioni (2)

Caracas, 02 set 09:47 - (Agenzia Nova) - Una conferma dei colloqui in corso è arrivata dallo stesso Capriles, che sul suo account Twitter ha scritto che “parlare con un membro della comunità internazi ...

