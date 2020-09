Silvio Berlusconi positivo al covid-19: sta bene ed è in isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche Silvio Berlusconi è positivo al covid-19. Ad annunciarlo è stato il suo medico personale Alberto Zangrillo il quale precisa che il Cavaliere “è asintomatico, in isolamento a domicilio”. “Il tampone – ha spiegato il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele – gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna”. In quei giorni, tra gli altri, l’ex premier, 83 anni, aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore, anche lui risultato positivo la scorsa settimana e ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele. “Il presidente continua a lavorare nella sua residenza di Arcore” informano fonti di Forza Italia spiegando che ... Leggi su laprimapagina

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Gio_Caian : Caro Silvio, sei stato un avversario leale! Rischiammo di diventare anche alleati ma la crostata ti andò per traver… - DalitPOTTtA : RT @DailyMirror: Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus -