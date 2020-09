Riforma elettorale, serve un maggioritario contro i poltronari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Facciamo un po' di chiarezza. Il trasformismo che nasce storicamente con l'accordo siglato fra i leader della Sinistra e della Destra, Agostino Depretis e Marco Minghetti nel 1882-83 e che attraversa per parecchi decenni la storia italiana aveva una ragione d'essere nella ricerca di una stabilità politica che non poteva che avvenire al centro del sistema in forza di un accordo fra le formazioni cosiddette mediane. La qual cosa rappresentava lo sbocco necessario per blindare "l'area della legittimità" in presenza di forze antisistema sia a destra (per i cattolici vigeva il non expedit) che a sinistra (repubblicani e nascente area socialista) che, di fatto, impedivano che si creassero le condizioni di un'alternanza di governo sul modello britannico come ci si era illusi all'indomani dell'Unità. Quel che è avvenuto lo scorso anno con la rocambolesca costituzione ... Leggi su liberoquotidiano

