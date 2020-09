Psg, ufficiale: 3 giocatori positivi al Covid, c'è Neymar (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fino a un paio di giorni fa, il Psg era uno dei pochi club di Ligue 1, con Reims e Metz, ad essere sfuggito ai contagi di Covid-19. è bastata una settimana fuori dalla bolla per cambiare tutto. Il ... Leggi su gazzetta

internewsit : UFFICIALE - PSG, tre positivi al Coronavirus. C'è anche Neymar - - EvaAProvenzano : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Il PSG conferma tre casi di coronavirus. L'Equipe: 'Neymar, Di Maria e Paredes' - - MarisciaFox : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Il PSG conferma tre casi di coronavirus. L'Equipe: 'Neymar, Di Maria e Paredes' - - fcin1908it : UFFICIALE - Il PSG conferma tre casi di coronavirus. L'Equipe: 'Neymar, Di Maria e Paredes' -… - calciomercatoit : #Psg, il comunicato UFFICIALE dei francesi: tre giocatori positivi al #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Psg ufficiale

La Gazzetta dello Sport

Il Paris Saint-Germain ha annunciato che tre giocatori della sua rosa sono risultati positivi al Coronavirus. L’incubo Coronavirus non risparmia nemmeno il PSG. Il club transalpino infatti, ha annunci ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...