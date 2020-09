Pernod-Ricard: in esercizio 2019-20 fatturato a 8,448 mld (-9,5%) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parigi, 2 set. (Adnkronos) - Pernod-Ricard ha chiuso l'esercizio 2019-20 con un fatturato pari a 8,448 miliardi di euro, in calo del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile operativo ha registrato un calo del 13,7% a 2,26 miliardi di euro. Lo rende noto la multinazionale francese specializzata nella fabbricazione e la distribuzione di vini ed alcolici che ha tra i principali marchi lo champagne Mumm e Perrier Jouet, nel cognac Martell, nel whisky Jameson, Chivas Regal, Ballantine's, nella vodka Absolut, negli amari Amaro Ramazzotti. Il gruppo, commenta Alexandre Ricard, Ceo del gruppo, "è stato molto resistente nel corso dell'esercizio 2019-20 e ha dimostrato flessibilità". Per ... Leggi su iltempo

