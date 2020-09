Ora è anche ufficiale: Lapadula è un nuovo calciatore del Benevento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lo avevamo raccontato in largo anticipo, adesso è diventato ufficiale il passaggio di Gianluca Lapadula al Benevento dopo l’esperienza al Lecce che firma un triennale. Questa la nota del club sannita: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023.” BENVENUTO GIANLUCA #BENVENUTOLapadula #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale https://t.co/51Td7WzzDv pic.twitter.com/7GMFpT94dG — Benevento ... Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - FiorellaMannoia : Se lo vorrete “Chissà da dove arriva una canzone” da ora sarà anche vostra ? - M5S_Europa : Bene l’abolizione del #superticket sanitario, odioso balzello introdotto nel 2011 dal governo Berlusconi-Lega, che… - Nonhoriginalit2 : Gli unici ragazzi a cui attualmente riuscirei a dare tutta me stessa e tutto l'amore del mondo sono i personaggi e… - blusewillis : RT @udogumpel: Ora la storia si fa interessante. Si farà curare il paziente Silvio #Berlusconi dal suo medico personale #Zangrillo non solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Spopolamento, don Conti: «Prima i giovani, ora anche i più maturi senza lavoro vanno via» L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese US Open: Serena Williams, esordio passato. Muchova batte Venus, fuori Clijsters

Serena Williams vuole spesso la perfezione, perché questa è la caratteristica che contraddistingue la sua carriera, ma in questo momento non riesce ad arrivarci. Se non altro, ha evitato nuovi problem ...

COVID-19, positivi Luigi e Barbara Berlusconi

Dopo la notizia della positività al COVID-19 del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, i tamponi eseguiti sui membri più stretti della sua famiglia hanno rivelato che anche i due figli Luigi e Bar ...

Serena Williams vuole spesso la perfezione, perché questa è la caratteristica che contraddistingue la sua carriera, ma in questo momento non riesce ad arrivarci. Se non altro, ha evitato nuovi problem ...Dopo la notizia della positività al COVID-19 del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, i tamponi eseguiti sui membri più stretti della sua famiglia hanno rivelato che anche i due figli Luigi e Bar ...