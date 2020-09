Nvidia ha creato una gigantesca scheda grafica per il gioco in 8k (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: Nvidia)Serata di presentazione ieri per Nvidia con un prodotto che si è stagliato su tutti e non solo per le sue dimensioni mastodontiche: la scheda grafica GeForce RTX 3090 si innesta subito al vertice della categoria con caratteristiche al top e una piena predisposizione al gioco in 8k. Curiosa la location scelta da Nvidia per togliere i veli dai suoi prodotti imminenti con il Ceo della società, Jensen Huang, in collegamento dalla propria cucina per parlare delle nuove schede grafiche e delle altre novità ufficializzate. Sono stati raccontati tutti i dettagli della nuova famiglia GeForce RTX Serie 30 descritta da Huang come “il più grande salto generazionale nella storia dell’azienda”. Numeri impressionanti per ... Leggi su wired

