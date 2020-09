Napoli, Gattuso: «Sarà una stagione difficile, ci faremo trovare pronti» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club partenopeo. Ecco le sue dichiarazioni: «Ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato. Sarà una stagione difficile perché il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

