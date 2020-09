Mascherine chirurgiche per gli studenti, per i docenti possibili quelle trasparenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mascherine chirurgiche monouso per gli studenti, mentre i docenti potranno usare anche quelle trasparenti. Queste le decisioni del Comitato tecnico scientifico in vista della riapertura delle scuole. Per gli insegnanti si consente l’uso di dispositivi che consentono la lettura labiale, per facilitare la comprensione degli alunni durante la spiegazioni.No dunque alle Mascherine di stoffa riutilizzabili, che secondo gli esperti non garantirebbero un adeguato livello di igiene. Una decisione “corretta e all’insegna della massima precauzione”, commenta il virologo Fabrizio Pregliasco. “In questi mesi – continua – si sono moltiplicati gli studi sull’efficacia anti-Covid dei vari tipi di ... Leggi su huffingtonpost

SanofiIT : Sono usa e getta, sono dispositivi medici e verranno inviate gratuitamente agli istituti scolastici. Il Comitato Sc… - fattoquotidiano : Coronavirus, a scuola mascherine chirurgiche e non di stoffa. E per i prof arriva quella trasparente per la lettura… - giornalettismo : Solo #mascherine chirurgiche all'interno delle #scuole. Il comitato tecnico-scientifico dice no a quelle 'di comuni… - TanganelliAnna : Coronavirus, ecco perché le mascherine chirurgiche sono più sicure di quelle di stoffa. Richeldi (Cts): “Non causan… - zirudela : RT @valy_s: #COVID__19 Dopo aver predicato mesi pro “mascherine di stoffa” lavabili, ecologiche e bla bla... ora per la #scuola il mitico C… -