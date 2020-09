L’ironia di Scanzi (con augurio di pronta guarigione) su Briatore e Berlusconi positivo al Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Scanzi è un giornalista noto per la sua ironia e la sagacia nell’analisi del mondo politico italiano. Non si è certo risparmiato con Flavio Briatore dopo il suo test positivo al Covid e, ora che anche Silvio Berlusconi è tra i personaggi celebri contagiati, Andrea Scanzi ha voluto collegare – come hanno fatto in moltissimi sui social, del resto – l’incontro tra il Cavaliere e l’imprenditore. La facile battuta è seguita, come è giusto che sia, da un augurio di pronta guarigione per Silvio. LEGGI ANCHE >>> La storia di Salvini che ‘scappa’ dal confronto con Scanzi VIDEO Scanzi su Berlusconi ... Leggi su giornalettismo

Marcell86282714 : @mimmo_rinaldi @AndreaScanzi Demente sai leggere o guardi solo le foto? Leggi l'articolo, coglione! scanzi ha sempr… - Lunaticaristoc2 : @MatteoCantu @AndreaScanzi @gasparripdl Proprio perché la gente comprende l’ironia, capisce che quella di scanzi è… -

