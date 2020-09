“Let’s go”: prime parole giallorosse per Lapadula, la punta si ‘presenta’ via social (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoprime parole da “stregone” per Gianluca Lapadula, da poche ore nuovo attaccante del Benevento (leggi qui l’annuncio ufficiale). “Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostrando! LET’S GO!” – il messaggio di ‘presentazione’ affidato ai social dalla punta italo-peruviana. L'articolo “Let’s go”: prime parole giallorosse per Lapadula, la punta si ‘presenta’ via social proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

G_Lapadula : Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state… - BlanquirojosC : RT @G_Lapadula: Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostra… - laconvocada : RT @G_Lapadula: Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostra… - titty_napoli : RT @G_Lapadula: Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostra… - Ghigo_07 : RT @G_Lapadula: Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : “Let’s go”